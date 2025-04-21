Valerien Ismael umutlandı

Championship’te sezonun bitimine iki maç kala dokuzuncu sıradaki Blackburn, altıncı Coventry’nin dört puan gerisinde yer alıyor. Stadium of Light’ta 40 bin kişilik kalabalık önünde oynanan mücadelede galibiyet golü 33. dakikada Cauley Woodrow’un pasını gole çeviren Dolan’dan geldi. Bu gol, Dolan’ın sezon içindeki altıncı golü oldu.

Sunderland, rakibine karşı oyun üstünlüğünü kursa da gol yollarında etkisiz kaldı. Regis le Bris’in öğrencileri son dört maçta galibiyet alamadı. Yedi değişiklik yapılan kadroda Isidor, Watson ve Jones etkili oldu ancak Blackburn savunması geçit vermedi.

Blackburn teknik direktörü Valerien Ismael maç sonrası, “İki devreli bir maçtı. İlk yarıda iyi oynadık, ikinci yarıda sağlam durduk” dedi.