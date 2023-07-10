Valerien Ismael'den Beşiktaş itirafı

Championship ekibi Watford'un başına geçen Valerien Ismael gelen soru üzerine eski takımı Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu.

Valerien Ismael'den Beşiktaş itirafı

Editör: Fatma Demirkaya

Siyah-beyazlılardan ayrıldıktan sonra İngiltere Championship ekiplerinden Watford’un başına geçen Valerien Ismael eski kulübü Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu.

Valerien Ismael basın mensuplarından gelen Watford yöneticilerinin takımı antrenman tesislerinde ziyaret etmesinin kendisi üzerinde bir baskı oluşturup oluşturmadığı sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı;

"BEŞİKTAŞ'TA DA İYİ BİR DENEYİM YAŞADIM"
"Bunun bir avantaj olduğunu düşünüyorum. En azından herkes antrenmanın yoğunluğunu, çalışma şeklimizi, günlük olarak yaptığımız işi hissedebilir ve ne yaptığımızı anlayabilirler. Ayrıca yöneticilerle de hemen kaynaşabiliyoruz. Kulüp sahibinin antrenman sahasında olmasını büyük bir avantaj olarak görüyorum. Hem transferler için hem de ihtiyaçlarımız olan her şeyi konuşabileceğimiz bir ortamın olması her zaman iyidir. Beşiktaş'ta da iyi bir deneyim yaşadım. Watford'da yaşadığım yöneticisi durumunun aynısını orada da vardı. Bu bence olumlu bir şey. Teknik direktörler için iyi oluyor"

18 MAÇA ÇIKMIŞTI
Fransız teknik adam Beşiktaş’ın başında çıktığı 18 maçta 8 galibiyet 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1.72 puan ortalaması tutturmuştu.

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