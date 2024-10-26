Vali Çiftçi gençlerle pedal çevirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Vali Çiftçi gençlerle pedal çevirdi

Cumhuriyet Tabyalar Bisiklet Turnuvası etkinliğinde, 81 ilden gelen bisikletçiler Havuzbaşı Şehir Meydanı'ndan Aziziye/Mecidiye Tabyasına kadar gençlerle bisiklet sürdü. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de etkinliğe katıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin de katıldığı etkinlikte katılımcılar Aziziye tabyalarında Nene Hatun'un kabrinde Fatiha okuyarak dua etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Hafta sonu güzel bir sportif faaliyet oldu, tabyaların aktif şekilde kullanılması konusunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz güzel işlere imza atıyor. Büyük Kiremitlik Tabya'da gençler spor müsabakaları yapıyor, müzik etkinlikleri gerçekleştiriyor.

Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullar, tabyalarda tarih dersleri işliyorlar. Böylece tarihi mekanlar boş kalmıyor, yaşayan tabyalara dönüşüyor. Emeği geçen, bu konuda gayret sarf eden tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Çiftçi gençlerle pedal çevirdi

Vali Çiftçi gençlerle pedal çevirdi

Vali Çiftçi gençlerle pedal çevirdi

Vali Çiftçi gençlerle pedal çevirdi

Vali Çiftçi gençlerle pedal çevirdi

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