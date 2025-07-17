Vali öyle bir şeyi unuttu ki… Görenler şaşkına döndü

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Çemişgezek ilçesinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri esnasında bir iş yerinde kendisine ikram edilen çiğ köfte tabağını aldı. Aygöl, çiğ köfte tabağını yanında bulunanlara uzatarak ikramda bulundu.

Fakat koruma polis memuruna sadece marul veren Aygöl, içine çiğ köfte koymayı unuttu. O anlar kameraya yansırken, polis memurunun yüz ifadesi ve çevresindekilerin gülümsemesi anbean kameraya yansıdı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Vali Aygöl, o anları sosyal medya hesabından "Kendi lokmasına sahip çıkamayan koruma bizi nasıl koruyacak" ifadesiyle paylaştı.Yaşanan o anlar, sosyal medyada gündem oldu.