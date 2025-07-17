Vali öyle bir şeyi unuttu ki… Görenler şaşkına döndü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, esnaf ziyareti esnasında yanındakilere çiğköfte dağıttı. Vali Aygöl çiğköfte ikramı sırasında korumasına sadece marul verdi. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Çemişgezek ilçesinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri esnasında bir iş yerinde kendisine ikram edilen çiğ köfte tabağını aldı. Aygöl, çiğ köfte tabağını yanında bulunanlara uzatarak ikramda bulundu.

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Fakat koruma polis memuruna sadece marul veren Aygöl, içine çiğ köfte koymayı unuttu. O anlar kameraya yansırken, polis memurunun yüz ifadesi ve çevresindekilerin gülümsemesi anbean kameraya yansıdı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Vali Aygöl, o anları sosyal medya hesabından "Kendi lokmasına sahip çıkamayan koruma bizi nasıl koruyacak" ifadesiyle paylaştı.Yaşanan o anlar, sosyal medyada gündem oldu.

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