Vali ve kaymakamı tehdit eden AKP'li başkana soruşturma

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde, eski belediye başkanı AKP'li Murat Becerikli'nin, seçimi kaybetmesine neden olduklarını öne sürdüğü vali, kaymakam ve kolluk güçleri hakkındaki tehdit içeren paylaşımlarından dolayı soruşturma başlatıldı.

31 Mart yerel seçiminde 1081 seçmenin bulunduğu Mazgirt ilçesinde, CHP adayı Ümit Tayhava 401, Emek Partisi adayı adayı Rıza Cangöz 280, AK Parti adayı ve mevcut belediye başkanı Murat Becerikli 65 oy aldı. Resmi sonuçlara göre yüzde 52,15 oranıyla CHP'li Tayhava seçimi kazandı ve mazbatasını alıp göreve başladı.

Seçimi kaybeden AKP'li eski başkan Murat Becerikli de Bingöl'de İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki memurluk görevine döndü.

Seçimleri 3'üncü tamamlayan Becerikli, WhatsApp uygulamasının durumundan herkese açık olarak yaptığı paylaşımlarla da Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Mazgirt Kaymakamı Necdet Uçar ile asker ve polislere, seçimin kaybedilmesine neden oldukları gerekçesiyle tehditler savurdu.

Murat Becerikli, paylaşımları kendisinin yaptığını ve yazdıklarının arkasında olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Değerli Mazgirtli hemşerilerim, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partime ve şahsıma verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. 5 yıl boyunca canla ve başla sizlere hizmet ettim. Bize olan teveccühünüz herkesin malumudur. İnanıyorum ki bu teveccüh sandığa da yansıyacaktı ama sizlerin iyiliğini düşünmeyen başta İlçe Kaymakamı Necdet Uçar ve Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nun emri ve talimatıyla ilçemizde görev yapan vatan evlatları maalesef CHP’ye oy vermeleri için yönlendirilmiş ve Mazgirt’imizin hizmet alması engellenmiştir. Gönül isterdi ki herkes kendi hür iradesiyle seçimini yapıp demokratik hakkını kullansaydı. Askerimizin ve polisimizin demokratik hakkına ipotek koyan Vali ve Kaymakam kendilerini devletin ve siyasetin üstünde görüyor. Yaptıkları bu ihanet yanlarına kalmayacaktır. Mazgirt halkının hizmet almasını engelleyen bu güruhu Allah’a havale ediyorum."

Paylaşımların ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Becerikli hakkında soruşturma başlattı.