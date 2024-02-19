Valiliğin dağıttığı kömür patladı iddiası. Ev küle döndü

Zonguldak'ta, bir evde sobadan sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda 2 daire kullanılamaz hale gelirken, evde yaşayan Bahar Dombay, valilik tarafından dağıtılan kömürün soba içinde patlayarak yangına sebep olduğunu iddia etti.

Olay, Çınartepe Mahallesi Aydın Tepe Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. Bahar Dombay'ın da yaşadığı üst kattaki evde sabah saatlerinde soba yakıldı.

İddiaya göre, sobada patlama meydana geldi ve yangın başladı.

Ev sakinleri dışarı çıkarken, olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı ancak üst kattaki 2 daire kullanılamaz hale geldi.

VALİLİĞİN DAĞITTIĞI KÖMÜR PATLADI

Valilik tarafından dağıtılan yardım kömürünün soba içinde patladığını öne süren Bahar Dombay, yaşadığı korku dolu anları şu şekilde aktardı: "İçine valilikten gelen kömürü attım, arkamı döndüm, 'küt' diye bir ses geldi. Baktım, sobanın kapakları komple kalkmış, ateş çekyatlara, yerlere düştü. Ateş komple sarınca kendimizi çoluk çocuk dışarı attık. Valilikten gelen kömür hayatımızı bitirdi. Burada 30 kişi yaşıyoruz.

Çift dairenin ikisi de gitti. Kömürden şikayetçiyim. Bari bizim gibi fakirlere güzel bir şey versinler. Yeşil kartlıyız, karton toplayarak geçiniyorum. Kimliklerim, çocuklarımın kıyafetleri, eşyalarım komple yandı. Daha yeni aldım makinemi, buzdolabımı. Daha onların parasını ödeyemedim."

Yangının çıkış nedeni ise araştırılmaya devam ediyor.