Valilik duyurdu! Bir ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Edirne'de ormanlara girişler 28 Haziran tarihinden itibaren 15 Ekim’e kadar yasaklandı.

Valilik duyurdu! Bir ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Şiddetli sağanakların ardından kavurucu sıcaklarla yaz başladı. Türkiye'nin ciğerlerini her yıl solduran orman yangınlarına önlem almak için uygulamalarda valilikler tarafından duyurulmaya başlandı.

Ormanlık alanlarda olası yangınları engellemek için ormanlık alana giriş yasakları getiriliyor.

SON ORMANA GİRİŞ YASAĞI EDİRNE'DE

Son olarak Edirne Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaz mevsimiyle birlikte bölgede hava sıcaklıklarında görülen artış, ormanlarda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliğiyle kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.

"DENETİM EKİPLERİ ETKİN BİR ŞEKİLDE GÖZETİM VE DENETİM YAPACAKLAR"

Açıklamada, ormanlara girişlerin, 28 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında yasaklanması kararı alındığı belirtilerek, "Edirne ili sınırları dahilinde bulunan orman parkları ve tabiat parklarında piknik yapmak, spor, yürüyüş ve benzeri faaliyetlerde bulunmak serbesttir. Orman üretiminde çalışanlar, tarım, hayvancılık, arıcılık ve benzeri zirai faaliyetlerde bulunanlar bu yasaktan muaftır. Edirne ili mülki hudutları içerisinde her türlü anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden toplanan dalların ve bitki örtüsünün yakılması yasaktır. Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecektir. İlçe kaymakamlıklarımız ve orman işletme müdürlüklerimiz koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında '6831 Sayılı Orman Kanunu', 'Türk Ceza Kanunu' ve 'Kabahatler Kanunu' uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır" denildi.

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