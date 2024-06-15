Valilik duyurdu! Denize girmek yasaklandı

Sinop Valiliği tarafından verilen yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Mustafa Özarslan'ın liderliğinde toplandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son analizlerine göre; Türkeli, Ayancık, Sarıkum, İnceburun, Hamsilos, Akliman, Kumkapı ve Adabaşı bölgelerini kapsayan ilimizin kuzey kıyılarında dalga yüksekliğinin 1,5 ile 2 metre arasında olması, rüzgarın ise batı ve kuzeybatı yönlerinden saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Bu durum göz önünde bulundurularak, Türkeli ilçemiz de dahil olmak üzere Ayancık, Erfelek, Sarıkum, İnceburun, Hamsilos, Akliman, Kumkapı ve Adabaşı'na kadar uzanan kuzey kıyılarımızda, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla bugün denize girilmesinin yasaklandığı bildirilmiştir."