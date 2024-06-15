Valilik duyurdu! Denize girmek yasaklandı

Kaynak: AA
Valilik duyurdu! Denize girmek yasaklandı

Sinop'ta, şehirde beklenen kötü hava şartları sebebiyle, 15 Haziran Cumartesi günü için bazı alanlarda denize girmek yasaklandı.

Sinop Valiliği tarafından verilen yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Mustafa Özarslan'ın liderliğinde toplandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün en son analizlerine göre; Türkeli, Ayancık, Sarıkum, İnceburun, Hamsilos, Akliman, Kumkapı ve Adabaşı bölgelerini kapsayan ilimizin kuzey kıyılarında dalga yüksekliğinin 1,5 ile 2 metre arasında olması, rüzgarın ise batı ve kuzeybatı yönlerinden saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Bu durum göz önünde bulundurularak, Türkeli ilçemiz de dahil olmak üzere Ayancık, Erfelek, Sarıkum, İnceburun, Hamsilos, Akliman, Kumkapı ve Adabaşı'na kadar uzanan kuzey kıyılarımızda, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla bugün denize girilmesinin yasaklandığı bildirilmiştir."

İlgili Haberler
Kandıra’da denize girmek yasaklandı
Kandıra’da denize girmek yasaklandı
Son Haberler
Hizbullah’ın vakfı kurban vekaleti adı altında para topluyor. Hepsi sözde medreselere gidiyor Gündem
Hizbullah’ın vakfı kurban vekaleti adı altında para topluyor. Hepsi sözde medreselere gidiyor
Komandolardan göz dolduran zeybek performansı Yaşam
Komandolardan göz dolduran zeybek performansı
Faturalarda yeni dönem! Artık resmen zorunlu olacak Ekonomi
Faturalarda yeni dönem! Artık resmen zorunlu olacak
Ergin Ataman başardı Spor
Ergin Ataman başardı
İngiltere ve İtalya'yı ayağa kaldıran görüntüler. G7 Zirvesini unutup cilveleştiler Dünya
İngiltere ve İtalya'yı ayağa kaldıran görüntüler. G7 Zirvesini unutup cilveleştiler
TV Yayın akışı 15 Haziran Cumartesi. Hangi kanalda ne var? Gündem
TV Yayın akışı 15 Haziran Cumartesi. Hangi kanalda ne var?
Ormanlık alanlara girişin yasaklandığı 35 il ve tarihler Gündem
Ormanlık alanlara girişin yasaklandığı 35 il ve tarihler