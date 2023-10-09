Valilikten patlama sesi uyarısı: Saat 10 ile 14 arasında...

Batman Valiliği, 10 Ekim'de yapılacak uçaksavar atışları öncesinde, çıkabilecek yüksek patlama sesine ilişkin vatandaşları uuyardı.

KAYNAK: DHA
Valilikten patlama sesi uyarısı: Saat 10 ile 14 arasında...

Batman Valiliği, yarın yapılacak uçaksavar atışlar öncesi bir açıklama yayınladı.

Valilikten yapılan açıklamada, 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanlığı'nda 10 Ekim'de saat 10.00 ile 14.00 sırasında uçaksavar atışları olacağı belirtilerek, çıkabilecek yüksek patlama sesi konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, "Batman 14.İUS Üs Komutanlığı Uçaksavar Tabur Komutanlığı'nca 10 Ekim 2023 Salı günü saat 10.00 ile 14.00 arasında L-70 manevra mermi atışları olacaktır. Belirtilen saatlerde yapılacak atışlardan dolayı yüksek patlama sesi olabileceğinden vatandaşlarımızın paniğe kapılmamaları önemle rica olunur" denildi.

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