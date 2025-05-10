Valinin oğlu trafik polisini tehdit etti! AKP’nin kalesinde yaşandı… Çakarlı aracın tahsis belgesini istemişti…

Düzenleme: Kaynak: Oda TV
Valinin oğlu trafik polisini tehdit etti! AKP’nin kalesinde yaşandı… Çakarlı aracın tahsis belgesini istemişti…

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlu Tarık Çiftçi'nin TikTok hesabından yaptığı paylaşımlardan birinde polisi tehdit eden sözlerde bulundu.

AKP’nin kalesi olan Erzurum’da tepki çeken bir olay yaşandı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlu Tarık Çiftçi'nin TikTok hesabından yaptığı paylaşımlar büyük tepki topladı. Çakarlı aracı paylaşan Çiftçi, bir polis emojisinin yanına, "Tahsis belgeni alayım. Me: Bende sicil numaranı alayım" notunu düşmesi dikkat çekti.

VALİNİN OĞLUNDAN TEHDİT VARİ VE EGOLU PAYLAŞIMLAR

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlu Tarık Çiftçi'nin TikTok hesabından yaptığı paylaşımlar büyük bir infiale neden oldu. Paylaşımların içeriği sosyal medyanın gündemine oturdu. Tarık Çiftçi, TikTok hesabından yayınladığı videoda çakarlı bir aracı görüntüleyerek, "Dedenize sorun bakayım akşam hangisiyle konvoya çıkalım" dedi.

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Başka bir videoda ise yine çakarlı başka aracı görüntüledi. Çiftçi, bir polis emojisinin yanına, "Tahsis belgeni alayım. Me: Bende sicil numaranı alayım" notunu düşerek polisi tehdit etmesi tepki çekti.

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Diğer bir paylaşımda Çiftçi, cüzdanını açarak ehliyetinin yanı sıra İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amiri kartını ve silah ruhsatını gösterdiği kaydedildi. Bu videoya ise "Elemanın çifte vatandaşlığını gösterdiği ortamda benim cüzdanın üstünlüğü" şeklinde bir yazı ekleyerek üstünlüğünü övdü.

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PAYLAŞIMLARI SİLDİ

Bir valinin oğlunun, babasının konumunun sağladığı imkanları kullanarak bu tür paylaşımlarda bulunması dikkat çekti. Tepkilerin ardından Tarık Çiftçi gelen söz konusu videoları profilinden kaldırdı.

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