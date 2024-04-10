Valiz hırsızı yakalandı

Eskişehir'de tarihiyle meşhur Odunpazarı ilçesinde yaşayan A.Ü., anne ve babasını Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine götürmek üzere evden ayrılırken kapının önüne bıraktığı valizlerden biri ortadan kayboldu. İlk önce etrafı kol açan eden A.Ü. daha sonra evde unuttuğu düşüncesiyle evini aradı. Olası bütün yerlere baktıktan sonra da valizi bulamayan şanssız adam polislere haber verdi.

İhbar üzerine valiz hırsızını yakalamak için seferber olan Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızı kısa bir süre içerisinde kıskıvrak yakaladı.

Tıpkı mağdur gibi Odunpazarı ilçesinde ikamet ettiği öğrenilen hırsızın evinde arama yapan polis ekipleri 1 adet cep telefonu, 13 adet cumhuriyet altını, 1 adet beşibiryerde altın, 2 adet altın bilezik, 16 adet çeyrek altın, bin 500 dolar ve 20.000 TL ele geçirildi. Toplam 650 bin TL değerindeki ziynet eşyaları, nakit paralar ve cep telefonu, sahibine teslim edildi.