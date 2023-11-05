Valizinden uyuşturucu çıkan şahıs gözaltına alındı

Elazığ’da valizinden uyuşturucu madde çıkan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltı alındı.

KAYNAK: İHA
Valizinden uyuşturucu çıkan şahıs gözaltına alındı


Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede komşu illerden Elazığ’a gelen yolcu otobüslerinde yapılan çalışmalarda T.H.K.’nın (31) yapılan bagaj aramasında 24.85 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi
Şüpheli şahıs ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğün’de işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

aw069658-01.jpg

Öne Çıkanlar
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Ağlama değmez Piro...
Ağlama değmez Piro...
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Son Haberler
Dakikalarca drift atan sürücü mahalleliyi bezdirdi Yaşam
Dakikalarca drift atan sürücü mahalleliyi bezdirdi
Muslera'nın kaçıracağı maçlar belli oldu. Gözler Günay Güvenç'te Spor
Muslera'nın kaçıracağı maçlar belli oldu. Gözler Günay Güvenç'te
Yeliz ne demek? Yeliz isminin anlamı nedir? Gündem
Yeliz ne demek? Yeliz isminin anlamı nedir?
Eski Bakan tiyatroya geri döndü. Siyaset sahnesinden tiyatro sahnesine Magazin
Eski Bakan tiyatroya geri döndü. Siyaset sahnesinden tiyatro sahnesine
Seyran ne demek? Seyran isminin anlamı nedir? Gündem
Seyran ne demek? Seyran isminin anlamı nedir?
Adana Demirspor'un deplasman kabusu! Sivas'ta kazanan yok. Mirza Şeker yazdı Spor
Adana Demirspor'un deplasman kabusu! Sivas'ta kazanan yok. Mirza Şeker yazdı
Tolga ne demek? Tolga isminin anlamı nedir? Gündem
Tolga ne demek? Tolga isminin anlamı nedir?