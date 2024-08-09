Valizlerde 47 kilo metamfetamin ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Valizlerde 47 kilo metamfetamin ele geçirildi

Mersin'de polis ekiplerinin düzenlediği şok operasyonda, 47 kilo 280 gram metamfetamin ele geçirilirken, 4 şüpheli yakalandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli şekilde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda 4 şüpheli tespit edilerek, yakalanması için belirlenen adreslere şok operasyon yapıldı.

Narkotik köpeğinin de yer aldığı operasyonda valizlerde 46 paket halinde 47 kilo 280 gram metamfetamin olduğu tespit edilen uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheliler, ifadeleri sonrasında uyuşturucu madde ticareti yapmaktan adliyeye sevk edilecek.

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