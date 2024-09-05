Valizleri fırlatarak dizdi

Türkiye’deki bir havalimanında kaydedilen görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde, bir havalimanı personelinin yolcuların valizlerini dikkatsizce ve adeta fırlatarak taşıma aracına yüklediği anlar yer alıyor. Bu durum, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepkiyle karşılandı ve kısa sürede gündemin en çok tartışılan konularından biri haline geldi.

Birçok kullanıcı, bu tür dikkatsiz taşıma yöntemlerinin yolcuların kişisel eşyalarına zarar verebileceğini vurgularken, bazıları da bu tür davranışların yolcu memnuniyetini olumsuz etkilediğini belirtti. Özellikle uçak yolculuğu sırasında valizlerinin güvenliğinden endişe eden yolcular, yetkililerin bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini savundu. Video, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenip paylaşıldı.

Yolcuların eşyalarının bu şekilde taşınmasına tepkiler çığ gibi büyürken, görüntüler sosyal medyada yayılmaya başladı ve binlerce kullanıcı konuya ilişkin yorum yaptı.

Bazı kullanıcılar, valizlerin bu şekilde fırlatılmasının eşyaların zarar görmesine neden olabileceğini belirterek duruma tepki gösterdi. Özellikle kırılacak eşyaların bu taşıma biçimi nedeniyle zarar görebileceği düşüncesi, birçok yolcunun endişelenmesine yol açtı.

Twitter, Instagram ve TikTok gibi platformlarda yapılan yorumlarda, havalimanı personelinin bu davranışı eleştirildi. “Valizlerimizi bu şekilde mi taşıyorlar?”, “Eşyalarımıza neden bu kadar özensiz davranıyorlar?” gibi yorumlar, sosyal medyada yankı buldu. Bazı kullanıcılar, bu durumun havayolu şirketlerine olan güveni zedelediğini ve bu tür olayların yaşanmasının kabul edilemez olduğunu savundu.

Bu tarz taşıma yöntemlerinin yolcuların valizlerinde ciddi hasarlara yol açabileceği, özellikle elektronik cihazlar ve kırılacak eşyaların bu tür durumlarda risk altında olduğu da böylece tekrar gündeme geldi.