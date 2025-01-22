Valverde "Statta sıra dışı bir atmosfer vardı"

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk etti. Siyah-beyazlılar, rakibini 4-1 mağlup etti. Maçın ardından Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde açıklamalar yaptı.

"BEŞİKTAŞ BİZE ZORLUK ÇIKARDI"

Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk yenilgisini Beşiktaş karşısında alan Athletic Bilbao'nun teknik direktörü Ernesto Valverde, 'Bugün tanıyamadığımız bir Athletic vardı, bunun sebebi nedir?' şeklindeki soruya, ''Ben de aynı şeyi düşünüyorum. 3 gün önce maçımız vardı. Rakibimizin forvetlerine çok fazla hareket alanı bıraktık. İkinci yarıda da bize daha fazla zorluk çıkardılar. Bunun sonucunda da mağlup olduk'' yanıtını verdi.

"SIRA DIŞI BİR ATMOSFER VARDI"

Beşiktaşlı taraftarların statta yarattığı atmosfere de dikkat çeken İspanyol teknik adam, ''Topa daha fazla sahip olabilirdik, gol yollarında şanslarımız da oldu ama sıra dışı bir atmosfer vardı. Bu şekilde oynamak zordu. Beşiktaş iyi onadı ve galibiyeti de hak eden taraf oldu'' şeklinde konuştu.

Valverde, Beşiktaş'ın bugün daha istekli taraf olduğunu vurgulayarak, ''Bugün Beşiktaş daha güçlüydü. Sonucu kabul edip, önümüze bakacağız. Bu sezon için en farklı mağlubiyetimizi aldık ama rakiplerimiz için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tecrübe kazanacağımız bir karşılaşma oldu'' ifadelerini kullandı.