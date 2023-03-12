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PSV Van Aanholt ile farklı güldü

Hollanda Ligi'nde PSV, Cambuur'u 5-2 yendi.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 21:38
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Van Aanholt PSV'de golünü attı

PSV Van Aanholt ile farklı güldü
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Hollanda Eredivisie'nin 25. haftasında PSV Eindhoven ile Cambuur karşı karşıya geldi.

Philips Stadion'da oynanan mücadeleyi ev sahibi PSV Eindhoven 5-2'lik skorla kazandı.

Cambuurg, 22. dakikada Balk'ın golüyle öne geçse de cevap gecikmedi.

PSV, 25. dakikada Xavi Simons ile skoru eşitledi.

Patrick van Aanholt, 54. dakikada PSV'yi öne geçiren golü attı.

Anwar El-Ghazi, 56. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Cambuur, 61. dakikada Björn Johnsen ile farkı 1'e indirdi.

Fabio Silva, 65. dakikada penaltıdan attığı golle durumu 4-2 yaptı.

Anwar El Ghazi'nin 88. dakikadaki golü maçın skorunu belirledi.
 

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