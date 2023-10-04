Van- Bahçesaray yolunda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Van-Bahçesaray kara yolunun en yüksek noktası olan Karabet Geçidi’nde kar yağışı etkisini gösterdi.

KAYNAK: DHA
Van- Bahçesaray yolunda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Kar kalınlığı 10 santimetreyi bulurken, bazı sürücüler zor durumda kaldı.

Van merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar

Van merkezde 3 gündür devam eden yağmur, yüksek kesimlerde kar şeklinde yağdı. Kar yağışı nedeniyle Van-Bahçesaray yolu kimi zaman ulaşıma kapandı.

Çığ faciasının ardından önlem alındı

Van-Bahçesaray yolu, 2020 yılında iki ayrı çığ faciasına sahne olmuştu. 42 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin yaralı kurtarıldığı olayların ardından, çığ riskinin olduğu zamanlarda yol güvenliği için kapatılıyor.

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