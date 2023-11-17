Van, Bitlis ve Muş'un yüksek kesimleri beyaza büründü. Sürücüler zor anlar yaşadı

Van'da iki gündür etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolunda, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri kala mücadele çalışması yürüttü.

Van-Hakkari kara yolunun 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde da kar nedeniyle bazı sürücüler araçlarıyla yolda kaldı, zor anlar yaşadı,

Karla mücadele ekipleri, Van-Özalp ve Van-Bitlis kara yollarında da kar temizleme çalışması yaptı.

MUŞ-BİTLİS

Muş'ta gece etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Kent merkezinde sabah saatlerinde sis etkili olurken 2 bin 200 rakımlı Çavuştepe mevkisi beyaza büründü.

Karayolları ekipleri, dün gece olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Malazgirt-Ahlat kara yolunda karla mücadele çalışması yaptı.

Bitlis'te de etkili olan kar nedeniyle yüksek kesimler karla kaplandı.