Abdullah Zeydan'a hakkında verilen hapis cezasının ardından Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı.

KAYYUM ATANDI

İçişleri Bakanlığı'nın resmi hesabından yapılan "Van Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılması ve Van Valisinin Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmesine dair basın açıklaması" paylaşımında Van Valisi Ozan Balcı'nın Belediye Başkan Vekili olarak kayyum olara atandığı açıklandı.

"VAN VALİSİ OZAN BALCI BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMİŞTİR"

Bakanlığın X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;

"Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah ZEYDAN'ın Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/77 Esas sayılı dosyası kapsamında 11.02.2025 tarihinde görülen duruşmasında "Silahlı Terör Örgütüne Bilerek Ve İsteyerek Yardım Etme" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alması nedeniyle;

Abdullah ZEYDAN Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Van Valisi Ozan BALCI Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 15.02.2025"

Van Büyükşehir Belediye Başkanının İçişleri Bakanlığınca Görevden Uzaklaştırılması ve Van Valisinin Belediye Başkan Vekili Olarak Görevlendirilmesine Dair Basın Açıklaması: pic.twitter.com/rFfnwDguS2 — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) February 15, 2025

NE OLMUŞTU?

Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığı, Abdullah Zeydan için 2015-2016 yılları arasında Hakkari, Yüksekova ve Şırnak’ta düzenlenen 7 ayrı toplantı, basın açıklaması, yürüyüş ve cenaze töreninde yaptığı konuşmalar sebebiyle soruşturma başlattı. Hazırlanan iddianamede Zeydan hakkında 'örgüt propagandası yapma', 'suçu ve suçluyu övme', 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme bunların hareketlerine katılma', 'örgüte üye olmak' suçlarından 20 yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianameyi kabul eden Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine Yargıtay, dava dosyası 'güvenlik' gerekçesiyle Diyarbakır’a naklini gerçekleştirdi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını hazırlayan savcı, '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçundan beraatını talep ettiği Zeydan’ın 'örgüt üyeliği' ve 'örgüt propagandası' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, Zeydan'a 'canlı kalkan" eylemine katıldığı gerekçesiyle 'örgüte yardım etmek' iddiasıyla 5 yıl hapis, 'PKK sizi tükürüğünde boğar' sözleri nedeniyle ise 'basın yayın yoluyla örgüt propagandası yapmak' iddiasıyla 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Zeydan’ın avukatlarının 8 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasına itiraz etmesi üzerinde dosya Antep Bölge Adliye Mahkemesi’ne getirildi. İstinaf, 'savunma hakkının kısıtlandığı' gerekçesiyle Zeydan hakkındaki hapis cezasını bozmuştu.

DEM'li Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, 'örgüte yardım etmeye teşebbüs' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası almıştı.