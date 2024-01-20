Van Ermeni mezalimi bir kez daha lanetlendi

1915 Van işgalinde Ermenilerve katledilen 2500 Müslüman Türk Zeve Şehitler anıtında. İşkence için Akdamar adasına götürülürken göle atlayıp intihar eden 50 kadın ve kız çocuğu da sahilde anıldı..

Milliyetçi Aydınlar Ocağı Platformu Başkanı Vedat Yenerer ve Van Küresünniler Tarih ve Kültür Araştırma ve Oğuz Çepni Boyu Doğu Anadolu Bölge Başkanı Bilal Yücebaş'ın ev sahipliğinde yapılan anma törenlerine çok sayıda kadın ve çocuk katılım gösterdi.

Van Oğuz Çepni Boyu Derneği Üyelerinin yanısıra, Milliyetçi Aydınlar Ocağı'ndan Vedat Çakıroğlu, Oğuz Çepni Boyu Federasyonu Onur Kurulu Üyesi Av. Emine Aygören ve Azerbaycan Savaş Gazisi Kadınları Sosyal Yardım Birliği'nin Türkiye Şube Başkanı Zülfiye Güneş, Bir Dileğim Var Derneği'nden Esen Göktan da katılımcılar arasındaydı.

Zeve anıtındaki saygı duruşu istiklal marşı sonrasında yapılan konuşmalarda Ermeni vahşetinin sonsuza kadar unutulmayacağı vurgulandı.

Vedat Yenerer, konuşmasında "50 bacımızın kemikleri bu sularda duruyor. Ruhları şad olsun" diyerek Van valiliğine seslendi. Onların anısına bir meydana "İffet Anıtı" dikilmesi isteğini tekrarlayarak dilekçe imzaladı.

Gerekli hassasiyeti gösteren ve güvenlik önlemleri alan Van valiliğine ve Van belediyesine misafirperverlikleri için teşekkür etti..

Yüzlerce kişinin katılım gösterdiği anma töreninde Van gölü kıyısına gidilerek denize karanfiller bırakıldı.

Daha sonra Vedat Yenerer, Milliyetçi Aydınlar Ocağı adına Bilal Yücebaş'a bir plaket vererek değerli çalışmaları ve mücadelesi için teşekkürlerini sundu.