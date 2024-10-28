Van Gölü Ekspresi beton pompasına çarptı. Ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Van Gölü Ekspresi beton pompasına çarptı. Ölü ve yaralılar var

Muş’ta, Van Gölü Ekspresi mikserli beton pompasına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 makinist hayatını kaybederken, 2 makinist yaralandı.

Korkunç kaza, saat 12.20 sıralarında Muş merkez Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Tren yolunda çalıştığı iddia edilen mikserli beton pompasına, Tatvan-Elazığ seferini yapan Van Gölü Ekspresi çarptı.

Kazada Ali Akgül isimli makinist olay yerinde hayatını kaybederken 2 makinistte yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle trenin sürüklediği beton pompası, rayların kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.

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Kaza üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolcu treni ve beton pompasında hasar meydana gelirken, demiryolu kısa süre ulaşıma kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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