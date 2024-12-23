Van için gizli buzlanma, don ve kar yağışı uyarısı

AKOM'un yaptığı açıklamaya göre, Bahçesaray, Çatak, Çaldıran ve Erciş gibi ilçelerde yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca, gece ve sabah saatlerinde gizli buzlanma, don olayı, bölgesel sis ve pus hadiselerinin görülmesi bekleniyor. Bu durumun, özellikle karayolu ulaşımında zorluklara yol açabileceği ifade edildi.

AKOM, karayolu ulaşımında görüş mesafesinin sis nedeniyle azalabileceğini ve buzlanma ile don olaylarının yolları tehlikeli hale getirebileceğini belirterek, sürücülere dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu. Ayrıca, vatandaşların buzlanma ve don olayları nedeniyle kayma gibi kazalara karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

AKOM, karayollarında yaşanabilecek olumsuzluklar için ilgili ekiplerin hazır olduğunu ve gerekli önlemlerin alınacağını açıkladı. Sis ve buzlanma nedeniyle trafik güvenliği için önceden hazırlık yapılması gerektiği belirtilerek, sürücülere yavaş ve dikkatli seyahat etmeleri tavsiye edildi.