Van Valiliğinden kaçakçılık açıklaması

Kaynak: İHA
Van Valiliğinden kaçakçılık açıklaması
Van’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında gümrük kaçağı uyuşturucu, sigara ve cep telefonu ele geçirildi.

Van Valiliği tarafından yapılan denetimlere dair açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığı timi ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele bünyesinde yapılan denetimlerin devam ettiği açıklandı.

Yapılan operasyonlar kapsamında 22-28 Nisan tarihleri arasında 19 olayda 46 kişinin yakalandığı belirtildi. Yakalanan 46 şahıstan 1’i tutuklandı. Yakalanan şahıs ve ikametlerinde uyuşturucu maddeler, elektronik sigaralar, 80 litre akaryakıt, 6 adet telefon 4 bin 553 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “22-28 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde toplam 39 olayda 46 şahıs yakalanmış, 1 şahıs tutuklanmıştır. Yapılan aramalarda; 1 adet extacy, 8 gram metamfetamin, 10 adet sentetik ecza hap, 4 gram eroin, 750 gram afyon sakızı, 37 adet elektronik sigara, 80 litre akaryakıt, 6 adet cep telefonu ve 4 bin 553 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Son Haberler
Buzları çözülen Çalı Gölü göçmen kuşların uğrak yeri oldu Yaşam
Buzları çözülen Çalı Gölü göçmen kuşların uğrak yeri oldu
Brent petrolün varil fiyatı 87,02 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 87,02 dolar
TFF harekete geçti. Şike soruşturması resmen başladı Spor
TFF harekete geçti. Şike soruşturması resmen başladı
Bu hastalık çok sinsi ilerliyor. Uzmanlar uyardı Sağlık
Bu hastalık çok sinsi ilerliyor. Uzmanlar uyardı
Pastırmanın kilosu 1699 lira oldu. Ekonomiyi çökertenler bu fiyatlara baksın Ekonomi
Pastırmanın kilosu 1699 lira oldu. Ekonomiyi çökertenler bu fiyatlara baksın
Dış ticaret açığı ilk üç ayda geriledi Ekonomi
Dış ticaret açığı ilk üç ayda geriledi
Kimyasal ürünlerle cildinizi mahvetmeyin. Evde doğal peeling nasıl yapılır? Yaşam
Kimyasal ürünlerle cildinizi mahvetmeyin. Evde doğal peeling nasıl yapılır?