Van Valiliğinden kaçakçılık açıklaması

Van Valiliği tarafından yapılan denetimlere dair açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığı timi ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele bünyesinde yapılan denetimlerin devam ettiği açıklandı.

Yapılan operasyonlar kapsamında 22-28 Nisan tarihleri arasında 19 olayda 46 kişinin yakalandığı belirtildi. Yakalanan 46 şahıstan 1’i tutuklandı. Yakalanan şahıs ve ikametlerinde uyuşturucu maddeler, elektronik sigaralar, 80 litre akaryakıt, 6 adet telefon 4 bin 553 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “22-28 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde toplam 39 olayda 46 şahıs yakalanmış, 1 şahıs tutuklanmıştır. Yapılan aramalarda; 1 adet extacy, 8 gram metamfetamin, 10 adet sentetik ecza hap, 4 gram eroin, 750 gram afyon sakızı, 37 adet elektronik sigara, 80 litre akaryakıt, 6 adet cep telefonu ve 4 bin 553 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.