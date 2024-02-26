Van’da 12 kilo metamfetamin ele geçirildi

Kaynak: İHA
Van’da 12 kilo metamfetamin ele geçirildi
Van’da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 12 kilo 520 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik operasyonlarına devam ediyor.

Bu kapsamda, ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, 12 kilo 520 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, 12 kilo 520 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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