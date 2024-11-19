Van’da 139 araç trafikten ihraç edildi

Kaynak: İHA
Van’da 139 araç trafikten ihraç edildi

Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 139 araç trafikten men edildi.

Van Valiliği jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonlar konusunda açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yol kullanıcılarına yönelik 11-18 Kasım 2024 tarihleri arasında trafik denetimi icra edildiği belirtildi.

Valilik, "Yapılan trafik denetimlerinde bin 985 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi. 13 bin 556 araç kontrol edildi, 606 sürücü ve araca 1.675.149 TL idari para ceza tutanağı tanzim edildi. 139 araç trafikten men edilmiştir. 87 sürücüye hız kurallarını ihlal ettiğinden 92.580 TL idari para ceza tutanağı tanzim edilmiştir" denildi.

Van’da 139 araç trafikten ihraç edildi

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