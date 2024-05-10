Van'da 3 ton 300 kilo inci kefali ele geçirildi

Kaynak: DHA
Van'da 3 ton 300 kilo inci kefali ele geçirildi
Van’da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, kaçak avlanılan 3 ton ölü, 300 kilo ise canlı inci kefali ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Bot Timleri, Van Gölü'nde bulunan üremek için 15 Nisan-15 Temmuz arasında tatlı sulara göç eden ve bu mevsimde avlanması yasak olan inci kefaline yönelik denetimler devam ediyor.

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Ekipler, Erciş ilçesinin Kasımbağı mevkiinde gece yarısı gerçekleştirdikleri denetimlerde, kimliği belirsiz şüphelilere ait göl üzerinde kıyıya paralel halde duran 50 çuval içinde 3 ton ölü inci kefali, yine aynı mevkide branda içinde 300 kilo canlı inci kefal ile 2 şişme bot ve 1 kürek buldu.

Jandarma ekiplerinin yakaladığı canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, ölü inci kefalleri ve bulunan malzemeler İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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