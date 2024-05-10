Van'da 3 ton 300 kilo inci kefali ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Bot Timleri, Van Gölü'nde bulunan üremek için 15 Nisan-15 Temmuz arasında tatlı sulara göç eden ve bu mevsimde avlanması yasak olan inci kefaline yönelik denetimler devam ediyor.

Ekipler, Erciş ilçesinin Kasımbağı mevkiinde gece yarısı gerçekleştirdikleri denetimlerde, kimliği belirsiz şüphelilere ait göl üzerinde kıyıya paralel halde duran 50 çuval içinde 3 ton ölü inci kefali, yine aynı mevkide branda içinde 300 kilo canlı inci kefal ile 2 şişme bot ve 1 kürek buldu.

Jandarma ekiplerinin yakaladığı canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, ölü inci kefalleri ve bulunan malzemeler İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.