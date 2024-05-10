Van'da 41 kilo metamfetamin ele geçirildi

Kaynak: İHA
Van'da 41 kilo metamfetamin ele geçirildi
Van’da tezeklerin arasına gizlenmiş vaziyette 41 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Van'da, haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yapılan çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; ilimiz İpekyolu ilçesinde tespiti yapılan bir ikamette narkotik dedektör köpeği Antrax ile yapılan aramada; 41 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir" denildi.

1 ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANDI

Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak 1 şüpheli şahsın, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi.

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