Van’da 95 kaçak yakalandı

Van Valiliği, İl Jandarma Komutanlığınca “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalara yönelik açıklamada bulundu.
Çalışmaların devam edildiği belirtilen açıklamada, 22 - 28 Ocak 2024 tarihleri arasında Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 21 olayda 95 düzensiz göçmen şahıs yakalandığı bildirildi.
Öte yandan, 8 organizatör hakkında da yasal işlem yapıldığı ifade edildi.