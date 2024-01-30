Van’da 95 kaçak yakalandı

Kaynak: İHA
Van’da 95 kaçak yakalandı
Van’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonrası 95 kaçak yakalandı. Yakalanan organizatörler hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Van Valiliği, İl Jandarma Komutanlığınca “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalara yönelik açıklamada bulundu.

Çalışmaların devam edildiği belirtilen açıklamada, 22 - 28 Ocak 2024 tarihleri arasında Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 21 olayda 95 düzensiz göçmen şahıs yakalandığı bildirildi.

Öte yandan, 8 organizatör hakkında da yasal işlem yapıldığı ifade edildi.

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