Van’da 97 kaçak göçmen yakalandı

Van Valiliği’nin yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” faaliyetlerinin önlenmesine ilişkin yürütülen çalışmaların sürdüğü iletildi.

Söz konusu açıklamada, “12 - 18 Şubat 2024 tarihleri arasında Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 24 olayda 97 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 13 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.