Van’da 97 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: İHA
Van’da 97 kaçak göçmen yakalandı
Van’da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 97 kaçak göçmen yakalandı.

Van Valiliği’nin yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” faaliyetlerinin önlenmesine ilişkin yürütülen çalışmaların sürdüğü iletildi.

Söz konusu açıklamada, “12 - 18 Şubat 2024 tarihleri arasında Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 24 olayda 97 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 13 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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