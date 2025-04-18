Van’da bir evden iki kamyon çöp çıktı

Kaynak: İHA
Van’da bir evden iki kamyon çöp çıktı

Van'ın Tuşba ilçesinde kötü koku ve haşere şikâyetleri üzerine ekipler incelemede bulundu. Şikayet edilen bir evden 2 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Van'ın Tuşba ilçesinde kötü koku ve haşere şikâyetleri üzerine incelenen bir evden 2 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Tuşba Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla gelen ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde, müstakil bir evde uzun süredir çöp biriktirildiği tespit edildi. Ekiplerin saatler süren çalışmasıyla ev baştan sona temizlendi. Kötü koku yayan, kullanılamaz hale gelen evden 10 ton atık ve çöp çıkarıldı. Çıkarılan çöplerin 2 kamyonu doldurduğu belirtildi.

zx.webpMahalle sakinleri, çevreye kötü koku ve haşere yayan evin temizlenmesiyle rahat nefes aldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşlardan gelen şikâyetlerin dikkate alındığı ve benzer durumlarla ilgili temizlik çalışmalarının süreceği bildirildi.

Öte yandan, evde çok miktarda erzak bulunduğu ve bir kısmının son kullanma tarihinin geçtiği de tespit edildi.

Son Haberler
Ekrem İmamoğlu için mahkemeden yeni karar!
Ekrem İmamoğlu için mahkemeden yeni karar!
162 yıldır simit üreten ailenin 4’üncü kuşak temsilcisi
162 yıldır simit üreten ailenin 4’üncü kuşak temsilcisi
Trump Avrupa ile yeni bir ticaret anlaşması sözü verdi
Trump Avrupa ile yeni bir ticaret anlaşması sözü verdi
Beşiktaş Göztepe deplasmanına 6 eksikle çıkacak
Beşiktaş Göztepe deplasmanına 6 eksikle çıkacak
Elazığ’da dilenci operasyonu
Elazığ’da dilenci operasyonu