Van'da dağa yıldırım düştü. Simsiyah gökyüzünü aydınlattı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Van'da dağa yıldırım düştü. Simsiyah gökyüzünü aydınlattı

Van'da sağanak yağmurun ardından dağa düşen yıldırım geceyi aydınlatırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Van Valiliği, sosyal medya hesaplarından kentte sağanak beklendiğini duyurmuş ve uyarılarda bulunmuştu.

Yağışlar sonrası Saray ilçesinde 3 mahallede etkili olan selden dolayı birçok küçükbaş hayvan telef oldu. Bazı tarım arazileri su altına kalırken, 6 evde de hasar meydana geldi.

SAĞANAK VE ŞİMŞEK ETKİLİ OLDU

Zaman zaman rüzgarla birlikle etkili olan sağanakla birlikte şehir merkezinde cadde ve sokaklar kısa süre su altında kalırken, sağanakla birlikte şimşekler etkili oldu.

DAĞA YILDIRIM DÜŞTÜ

Şimşekler geceyi aydınlatırken, dün akşam saatlerinde yıldırımın dağa düşmesi cep telefonunu saniye saniye kaydedildi.

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