Van’da dolandırıcılık ve tefecilik operasyonu: 12 gözaltı

Kaynak: İHA
Van’da dolandırıcılık ve tefecilik operasyonu: 12 gözaltı
Van’da nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede belgede sahtecilik ile tefecilik suçları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 12 şahıs yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından "nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik ile tefecilik’’ suçlarına ilişkin çalışma yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde ‘nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik’ suçları kapsamında 9 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. ‘Tefecilik’ suçu kapsamında ise Erciş ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, tespit edilen 2 ikamet ve 2 iş yerinde yapılan aramalarda ise 1 adet av tüfeği, 63 adet dolu senet, 9 adet boş senet, 1 adet ajanda ele geçirilmiştir. Toplam 12 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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