Van’da feci kaza. Yolcu midibüsü devrildi.

Kaynak: DHA
Van’da feci kaza. Yolcu midibüsü devrildi.
Van’ın Gevaş ilçesinde, yolcu midibüsü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle devrildi. Kazada, 7’si çocuk olmak üzere 27 kişinin yaralandığı belirtildi.

Van-Tatvan karayolunun Yuva Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, Mardin istikametine gitmekte olan yolcu midibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle yolda yan yattı.

Gerçekleşen kazada, 7’si çocuk 27 kişi yaralandı. İhbar üzerine kara yerine gelen AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri, midibüste sıkışan vatandaşları kurtardı ve yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

Yaralı vatandaşlar, çevre hastanelere sevk edilirken jandarma ekipleri tarafından kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

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