Van'da gösteri ve yürüyüşlere 2 gün yasak kararı

Van'da, resmi kutlama ve etkinlikler dışındaki gösteri ve yürüyüşlere güvenlik gerekçesiyle 2 gün yasak getirildi.

Van'da gösteri ve yürüyüşlere 2 gün yasak kararı

Valilikten yapılan açıklamada, yaşanması muhtemel olayların önüne geçmek, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 12-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemi gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 12 Ağustos 2023 tarihinden geçerli 13 Ağustos 2023 tarihi de dahil olmak üzere 2 gün süre ile Van ili coğrafi sınırları içerisinde, kamu kurum ve kuruluşları organizesinde, gerekli emniyet tedbirleri alınmak üzere Valilik makamına bilgi verilerek yapılacak resmi kutlamalar ve diğer etkinlikler hariç olmak üzere, gerçek ve tüzel kişilerce açık alanlarda düzenlenecek her türlü yürüyüş, toplantı ve toplanmalar, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma vb. eylem ve etkinlikler 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A-C maddesinin hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanmıştır."

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