Van’da iş yeri denetimi

Van Büyükşehir Belediyesi zabıtası, kentte yeme içme sektöründe hizmet veren fast food ve restoranları denetledi.

KAYNAK: İHA
Van’da iş yeri denetimi

Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için denetimlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentte hizmet veren fast food ve restoranları denetledi. Gıda mühendisleri eşliğinde gerçekleştirilen denetimlerde fast food ve restoranlarda kullanılan ürünler, büyük bir titizlikle kontrol edildi.

Denetimlerde vatandaşların yoğun olarak kullandığı fast food ve restoranları tek tek gezen ekipler, kullanılan ürünlerin son kullanma tarihleri, ürünlerin saklama şartları, çalışan ve iş yeri hijyeni ile ruhsat gibi konular denetlendi.

Yapılan denetimlerde hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen 2 işletmeye cezai işlem uygulanırken, ruhsat ve evrakları eksik olan işletmeler ise uyarıldı.

Ekipler, ayrıca giyim ve kozmetik başta olmak üzere farklı alanlarda hizmet veren işletmelere yönelik de ruhsat denetimi gerçekleştirdi.

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