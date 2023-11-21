Van'da karla mücadele sürüyor

İlçede yayaların ve sürücülerin olumsuzlukla karşılaşmaması ve günlük yaşamın aksamaması için çalışma yürüten belediye ekipleri, yolları açık tutmak için çaba gösteriyor.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, ekiplerin kar yağışının ardından başta ana arterler olmak üzere ilçenin tamamında yolların kapanmaması için çalışma yürüttüğünü söyledi.

Tanış, "Ekiplerimiz mahalle ve mezralarımızın yolunda biriken kar yığınlarını temizliyor. İhbarlar doğrultusunda hasta ve acil olaylara karşı diğer kurumlarımızla koordinasyon kuruyoruz. Zorlu coğrafyada vatandaşlarımızın olumsuz durumla karşılaşmaması için ekiplerimiz hazır. Bu gece ve sonraki günler için özellikle don olayına karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istiyoruz." diye konuştu.