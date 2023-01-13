Seyir halindeki minibüs alev aldı

İHA’nın haberine göre, Van Merkez’de seyir halindeki minibüste yangın çıktı.
Tuşba ilçesi F Tipi Cezaevi mevkiinde seyir halinde bulunan 65 ABE 253 plakalı minibüsün motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı.
Motordan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü aracı sağa çekerek, yolcularla beraber araçtan indi. Haber verilmesi üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler minibüsü sarmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.