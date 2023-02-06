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Van'daki belediyeler arama kurtarma ekiplerini deprem bölgesine gönderiyor

Van'daki merkez ve ilçe belediyeleri, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremden etkilenen illerdeki çalışmalara destek vermek amacıyla arama kurtarma ekiplerini bölgeye sevk ediyor.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 18:30
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Van'daki belediyeler arama kurtarma ekiplerini deprem bölgesine gönderiyor

Van'daki belediyeler arama kurtarma ekiplerini deprem bölgesine gönderiyor
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AA'da yer alan haberde, Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tüm birimlerin depremzedelere yardım için seferber edildiği bildirildi.

AFAD koordinasyon merkezinde ilgili kurumların katılımıyla yapılan toplantının ardından harekete geçildiği belirtilen açıklamada, "24 saat esaslı çalışmaya devam edecek olan koordinasyon merkezimizde gelişmeler yakından takip edilmektedir. Büyükşehir Belediyemizin günlük 10 bin kişilik yemek kapasiteli mobil aşevi tırı, 2 aşevi aracı, 2 arama kurtarma aracı ve 16 personeli deprem bölgesine yola çıktı. Ayrıca 100 kişilik yerel destek ekibi, 45 iş makinası, 17 bakım onarım ustası, 2 otobüs ve 5 aracımız bölgeye gönderilmiştir." denildi.

Tuşba Belediyesi de 36 personel, loder, vinç, damperli kamyon, minibüs ve 2 mobil çorba dağıtım aracını deprem bölgesine sevk etti.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, depremin yaralarını sarmak, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek ve vatandaşların acılarını bir nebze de olsa hafifletmek için bölgeye araç ve personel sevk ettiklerini söyledi.

Ekiplerin Malatya'daki AFAD Koordinasyon Merkezinin belirleyeceği bölgelerde görev alacağını belirten Akman şunları kaydetti:

"Mobil araçlarda günlük 2 bin kişiye çorba dağıtımı yapılacak. Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremleri yaşadık. Yaşanan deprem, yıkıcı depremleri yaşayan il sakinleri olarak hepimizin yüreğini dağladı. Devletimiz seferberlik halinde. Biz de milletimizin emrindeyiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Millet olarak hepimizin başı sağ olsun."

Edremit Belediyesi de 3 kamyon, 3 iş makinası, 3 mobil araç ve 12 arama kurtarma personelini bölgeye gönderdi.

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