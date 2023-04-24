Van’daki krater gölünün büyük kısmı kurudu

Van Gölü'nün kuzeyinde yer alan 2 bin 320 rakımlı Meydan Kalderası’na keşif gezisi düzenleyen Rota Doğa Sporları Kulübü üyesi bir grup dağcı, krater gölünün büyük kısmının kuruduğunu gözlemledi.

Van’daki krater gölünün büyük kısmı kurudu

İHA'nın haberine göre, Van Gölü Havzası'nı tanıtmak ve doğa bilinci kazandırmak üzere etkinlikler düzenleyen Rota Doğa Sporları Kulübü, geçtiğimiz hafta 3’üncü keşif gezisini düzenledi. Keşif gezileri çerçevesinde Van Gölü'nün kuzeyinde, Erciş ilçesinin 7 kilometre kuzeybatısında yer alan Meydan Kalderası ve Gürgürbaba Obsidyen Tepesi’ne tırmanış gerçekleştirildi. Gürgürbaba Obsidyen Tepesi’nin zirvesinde 2 bin 320 rakımlı krater gölünü inceleyen dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Dağcılar, küresel iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle krater gölünün büyük bir kısmının tamamen kuruduğunu gözlemledi.

Konuya ilişkin bilgi veren Rota Doğa Sporları Kulübü yöneticilerinden Sedat Karacan, krater gölünün bölgenin en büyük ikinci volkanik gölü olduğunu belirtti. Krater gölünde suların çekildiğini ifade eden Karacan, “Gölün eski fotoğraflarını inceledik. Buna göre gölün büyük bir kısmının kuruduğunu gözlemledik. Göl resmen bir dereye dönüşmüş. Su daha önce dağın çanak kısmının yarısını kaplıyormuş. Ancak şu an çok az bir su kalmış. Bu da kuraklığın en büyük belirtilerinden biridir” dedi.

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