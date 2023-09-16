Vapurda şaşkına çeviren olay: Tanımadığı gencin saçını yaktı

İstanbul'da feribotta bir adam, başka bir yolcunun saçlarını yaktı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

KAYNAK: İHA
Vapurda şaşkına çeviren olay: Tanımadığı gencin saçını yaktı

İstanbul'da vapurda bir adam, tanımadığı bir gencin saçlarını yaktı.

Olay, gündüz saatlerinde İstanbul'da Anadolu yakası ile Avrupa yakası arasında sefer yapan bir vapurda yaşandı.

İddiaya göre, aynı vapura binen iki yolcudan arka tarafta oturan yolcu, ayağa kalkarak ön koltukta oturan saçları uzun bir yolcunun saçlarını çakmakla yakmaya başladı.

Saçlarının yandığını gören genç, saçlarını elleriyle söndürüp, şahsa yumruklarla saldırdı.

İki yolcu arasında yaşanan yumruklu kavga vapurun içindeki güvenlik kamerasına yansırken, kavga vapurdaki diğer vatandaşların müdahalesiyle son buldu.

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