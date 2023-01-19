Futbolun kaderini değiştirecek tarihi karar. VAR hakemleri artık mikrofonla anında açıklama yapacak

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), şubat ayında Fas'ın ev sahipliğiyle gerçekleşecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda hakemlerin, VAR kararlarını mikrofonları aracılığıyla tribündeki taraftarlara ve televizyon yayınına açıklamasını kararlaştırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), şubat ayında Fas'ın ev sahipliği yapacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda hakemlerin, VAR kararlarını mikrofonları aracılığıyla tribündeki taraftarlara ve televizyon yayınına açıklamasını kararlaştırdı.

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Hakemlerin VAR odasıyla yaptığı konuşmaların gizli kalacağı, uygulamanın Kadınlar Dünya Kupası'nda da denenmesi düşünülüyor. Uygulamanın kademeli olarak futbol dünyasına yayılması planlanıyor.

KARŞI ÇIKILDI

IFAB, maçlardaki süre kaybını önlemek için gündeme gelen basketboldaki gibi saatin durdurulması fikrine karşı çıktı.

2022 Dünya Kupası'ndaki duraklama dakikaları uygulamasını olumlu karşılayan IFAB, ek sürenin daha katı ve daha doğru hesaplanmasını değerlendirdi.