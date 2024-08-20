VAR kayıtları açıklandı Galatasaray ayaklandı. 'Kanımız dondu' diyerek tepki gösterdi

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, VAR kayıtlarının açıklanması üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. A Spor’a konuşan Yazgan, “VAR kayıtlarını dinleyince şaşırmadık ama kanımız dondu. Nizami golümüzün iptali için nasıl bir zorlama olduğunu gördük. Atletik testi geçemeyen Volkan Bayarslan’ın VAR testi yapılsa sınıfta kalacağını anladık. VAR hakeminin görevi kanıt sunmaktır, yönlendirme yapamaz,” dedi.

Yazgan, Göztepe - Fenerbahçe maçına da değinerek, “Geçen sene bir rakibimizin maçında Erkan Engin 90+1’de zorla penaltı yaratmıştı. Benzer bir hikaye. İkinci haftadan bu noktaya gelmesini anlamakta güçlük çekiyoruz. VAR protokolü ne gördüğünü ve hakemin ne gördüğünü belirtir. Göztepe - Fenerbahçe maçındaki VAR incelemesi sağlıklı değil. VAR hakeminin yeterli açıları sunmadığını görüyoruz. Geçen seneki TFF’nin en doğru kararı yabancı VAR hakemiydi. Umarım bu yanlıştan dönülür,” ifadelerini kullandı.

Volkan Bayarslan’ı eleştiren Yazgan, “Atletik performansı geçemeyen bir hakemin mesleğine saygısı yoktur. Mesleğine saygısı olmayanın VAR odasında işi olmamalı. TFF yönetiminin kararını gözden geçirmesini umuyorum,” dedi.

“Volkan Bayarslan’a yaptırım bekliyor musunuz?” sorusuna ise Yazgan, “Benim yaptırım beklememe gerek yok, TFF başkanımızın açıklamaları ceza verileceği yönündeydi. Hakem ‘Galatasaraylı oyuncu topa vurmuyor, doğru mu?’ diyor, o da ‘Evet’ diyor. Sonra ‘Ayağını uzatıyor’ diyor. Bir karar ver! O kadar ciddi bir çelişki ki… Panikle VAR’a çağırmış. ‘Şu golü nasıl iptal ettiririm’ diye VAR’a davet etmiş. İyi ki dinledik bu konuşmaları. Bizim yarın önemli bir maçımız var, ona odaklanmamız gerekirken konuşuyorum. Hiçbir ayrıcalık istemiyoruz, bu hata tüm kulüplerin sorunu ama en önemlisi TFF ve MHK’nin sorunu. Benden daha çok onlar düşünmeli ve açıklama yapmalı,” dedi.