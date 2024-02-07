VAR odasını yöneten gizli güç ortaya çıktı. Soruşturma başlatıldı

Jose Negreira davasının ardından, VAR sisteminin Real Madrid’e karşı haksızlık yaptığı iddiasıyla İspanya Hakem Komitesi Başkanı Luis Medina Cantalejo ve iki yardımcısı hakkında soruşturma açıldı.

El Debate gazetesinin haberine göre; Cantalejo, Carlos Clos Gomez ve Santiago Jaime Latre, VAR görüntülerini Real Madrid’in aleyhine değiştirme ve delilleri saklama suçlamalarıyla karşı karşıya.

Üçlünün suç işlemek için örgüt kurdukları ve iş ilişkilerinde yolsuzluk yaptıkları ileri sürüldü.

Haberde, VAR odasının dışında yasal olmayan gizli bir oda daha olduğu ve buradan VAR hakemlerine müdahale edildiği öne sürüldü.

Real Madrid’in maçları sırasında, maça atanan VAR hakemlerinin görüşüne bakılmadan, Real Madrid’i zarara uğratan karelerin seçildiği belirtildi. Ayrıca, VAR kayıtlarının “değiştirilmesi, silinmesi ve gizlenmesi” ile ilgili de şikayetler olduğu ve bu konunun da incelenmesi gerektiği vurgulandı.

NEGREIRA DAVASI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞMÜŞTÜ

Barcelona Savcılığı, geçen yıl mart ayında, 1993 ile 2018 yılları arasında İspanyol Futbol Federasyonunun eski Hakem Teknik Kurulu (CTA) Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira’nın sahibi olduğu şirketlere 17 yılda 7,3 milyon avro (7,8 milyon dolar) civarında ödeme yapıldığını ortaya çıkarmıştı.