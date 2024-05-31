Vargas vurdu Sırplar devrildi. Amerikalılar ağzı açık izledi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de gerçekleşen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta mücadelesindeki ikinci maçında Sırbistan ile karşılaştı.
Dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu Altın kızlar, karşılaşmayı 3-1 kazanmayı başardı.
Filenin Sultanları, organizasyonun ikinci haftasındaki ikinci, VNL'deki altıncı müsabakasında 4'üncü galibiyeti aldı.
VARGAS VURDU SIRPLAR YIKILDI
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Melissa Vargas, Sırbistan karşısında maça damga vurdu.
Mücadeleyi 31 sayı atarak tamamlayan Vargas, son sözü söyleyen oyuncu oldu.
Maç 24-21 sürdüğü sırada Türkiye'ye 25. sayıyı getiren Vargas, Milli Takım'ın maçı kazanmasını sağladı.
Melissa Vargas'ın bu sayısı sonrası Sırplar yıkılırken, Amerikalılar ise hayran hayran izledi.
Milli takım, Almanya galibiyetiyle (3-1) başladığı ABD etabındaki üçüncü karşılaşmasında yarın TSİ 21.00’de Güney Kore ile mücadele edecek.
Filenin Sultanları, VNL'nin Antalya'da düzenlenen ilk haftasında iki galibiyet, iki mağlubiyet almıştı.