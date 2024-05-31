Vargas vurdu Sırplar devrildi. Amerikalılar ağzı açık izledi

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Vargas vurdu Sırplar devrildi. Amerikalılar ağzı açık izledi

Altın kızlar, Milletler Ligi'nde Sırbistan'ı 3-1 yendi. Melissa Vargas, son sette aldığı sayıyla Türkiye'yi galibiyete ulaştırdı. İşte son sayı...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de gerçekleşen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta mücadelesindeki ikinci maçında Sırbistan ile karşılaştı.

Dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu Altın kızlar, karşılaşmayı 3-1 kazanmayı başardı.

Filenin Sultanları, organizasyonun ikinci haftasındaki ikinci, VNL'deki altıncı müsabakasında 4'üncü galibiyeti aldı.

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VARGAS VURDU SIRPLAR YIKILDI
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Melissa Vargas, Sırbistan karşısında maça damga vurdu.

Mücadeleyi 31 sayı atarak tamamlayan Vargas, son sözü söyleyen oyuncu oldu.

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Maç 24-21 sürdüğü sırada Türkiye'ye 25. sayıyı getiren Vargas, Milli Takım'ın maçı kazanmasını sağladı.

Melissa Vargas'ın bu sayısı sonrası Sırplar yıkılırken, Amerikalılar ise hayran hayran izledi.

Milli takım, Almanya galibiyetiyle (3-1) başladığı ABD etabındaki üçüncü karşılaşmasında yarın TSİ 21.00’de Güney Kore ile mücadele edecek.

Filenin Sultanları, VNL'nin Antalya'da düzenlenen ilk haftasında iki galibiyet, iki mağlubiyet almıştı.

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