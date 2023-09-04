Vargas'la Zehra Güneş'in maç önü rutini sosyal medyayı salladı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda tarih yazarak ülkemize şampiyonluk kupasını getirdi.

Filenin Sultanları, finalde Sırbistan’ı 3-2 yenerek hem 2019’un rövanşını aldı hem de Avrupa’nın en büyüğü oldu.

Cumhuriyet’in 100. yılında gelen Milletler Ligi’nde ilk şampiyonluk sonrası Avrupa Şampiyonluğu ile başarımızı taçlandırdık.

Filenin Sultanları'nda başarının mimarlarından Melissa Vargas ve Zehra Güneş'in bir videosu sosyal medyada gündem oldu.

Küba asıllı Türk milli voleybolcunun takım arkadaşı Zehra Güneş ile maç öncesi yaptığı şakalaşma kısa sürede binlerce beğeni topladı.

"Melissa Vargas ile Zehra Güneş’in maç önü rutini" notuyla paylaşılan video sosyal medyayı adeta salladı.