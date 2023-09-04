Vargas'la Zehra Güneş'in maç önü rutini sosyal medyayı salladı

Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu olarak tarih yazarken Melissa Vargas ile Zehra Güneş'in maç öncesi videosu sosyal medyada gündem oldu.

Vargas'la Zehra Güneş'in maç önü rutini sosyal medyayı salladı

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda tarih yazarak ülkemize şampiyonluk kupasını getirdi.

Filenin Sultanları, finalde Sırbistan’ı 3-2 yenerek hem 2019’un rövanşını aldı hem de Avrupa’nın en büyüğü oldu.

Cumhuriyet’in 100. yılında gelen Milletler Ligi’nde ilk şampiyonluk sonrası Avrupa Şampiyonluğu ile başarımızı taçlandırdık.

Filenin Sultanları'nda başarının mimarlarından Melissa Vargas ve Zehra Güneş'in bir videosu sosyal medyada gündem oldu.

Küba asıllı Türk milli voleybolcunun takım arkadaşı Zehra Güneş ile maç öncesi yaptığı şakalaşma kısa sürede binlerce beğeni topladı.

"Melissa Vargas ile Zehra Güneş’in maç önü rutini" notuyla paylaşılan video sosyal medyayı adeta salladı.

İlgili Haberler
Ünlüler Filenin Sultanları'nın ülkeye tarifeli uçakla dönmesine isyan etti
Yunanlılar Filenin Sultanlarını göklere çıkardı. 'Yunan kazansaydı' diyenler okuyun ve utanın
Filenin Sultanları'nın kazandığı para ödülü belli oldu. Bize yaşattıkları ise paha biçilemez
Tarkan şampiyonluğu ‘Erik Dalı' oynayarak kutladı. Filenin Sultanları'nı yalnız bırakmadı
Öne Çıkanlar
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
Yeşim Salkım Buket Aydın için ne dedi? Yeşim Salkım ve Buket Aydın neden gündem oldu?
Yeşim Salkım Buket Aydın için ne dedi? Yeşim Salkım ve Buket Aydın neden gündem oldu?
Eda Erdem Dündar kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar kaç yaşında nereli?
Eda Erdem Dündar kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar kaç yaşında nereli?
Daniele Santarelli kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Daniele Santarelli kaç yaşında nereli?
Daniele Santarelli kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Daniele Santarelli kaç yaşında nereli?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 78 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Oğluna faul yapan öğrenciyi tekme tokat dövdü. Skandal görüntüler ortaya çıktı Spor
Oğluna faul yapan öğrenciyi tekme tokat dövdü. Skandal görüntüler ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin istediği Morelos imza attı Spor
Fenerbahçe'nin istediği Morelos imza attı
Ebrar Karakurt'a saldıran yobazlar. Onun yoksul kız çocukları için yaptığını biliyor musunuz? Spor
Ebrar Karakurt'a saldıran yobazlar. Onun yoksul kız çocukları için yaptığını biliyor musunuz?
Erdoğan - Putin görüşmesi sonrası ABD'den açıklama Dünya
Erdoğan - Putin görüşmesi sonrası ABD'den açıklama
Borsa günü rekorlarla tamamladı Ekonomi
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Fulham'dan Trabzonspor'a ret Spor
Fulham'dan Trabzonspor'a ret