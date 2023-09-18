Vargas'tan Fenerbahçelileri kahredecek haber. Çin'e gidiyor

Her sezon öncesi Çin Ligi'nde forma giyen Melissa Vargas ligin ertelenmesi sebebiyle Fenerbahçe'ye geç dönecek.

KAYNAK: Haber Merkezi
Vargas'tan Fenerbahçelileri kahredecek haber. Çin'e gidiyor

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Bu yaz Filenin Sultanları’nda gösterdiği performansla hem Milletler Ligi’nin hem de Avrupa Şampiyonası’nın kazanılmasında büyük pay sahibi olan Melissa Vargas’tan Fenerbahçe’yi üzecek haber geldi.

2 sezondur Türkiye’de sezon başlamadan Çin’e giderek Ekim-Kasım ayları arasında orada forma giyen Vargas’ın Fenerbahçe’ye geri dönüşü bu sefer biraz gecikecek.

Çin Voleybol Federasyonu’nun aldığı karara göre, Çin Kadınlar Voleybol Ligi 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri’nin ardından 4 Kasım’da başlayacak ve 6 Şubat’ta bitecek.

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