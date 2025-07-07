Varis hakkında bilinmeyenler ortaya çıktı! Uzmanlar anlattı

Bacaklarda mor ve şişkin damarlarla kendini gösteren varis, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen yaygın bir sağlık sorunu. Genellikle estetik bir problem olarak algılansa da, uzmanlar varisin ciddi komplikasyonlara yol açabileceği konusunda uyardı.

Kalp ve Damar Cerrahisi ile Girişimsel Radyoloji alanındaki son bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, varisin yalnızca görünümle sınırlı olmadığını, tedavi edilmediğinde hayati riskler doğurabileceğini ortaya koydu.

VARİS NEDİR VE NEDEN OLUŞUR?

Varis, toplardamarlarda kanın geri kaçmasına neden olan kapakçık yetersizliği sonucu damarların genişlemesi ve kıvrımlı bir hal almasıyla ortaya çıktı.

Uzmanlar, varisin özellikle bacaklarda, baldır ve diz arkasında sıkça görüldüğünü belirterek, “Toplardamarlardaki kapakçıklar, kanın kalbe doğru hareketini sağlar. Bu sistem bozulduğunda, kan damarlarda birikir ve varis oluşur” dedi.

Uzmanlar ise varisin genetik faktörler, uzun süre ayakta kalma, obezite, hamilelik ve hormonal tedaviler gibi çeşitli nedenlerle tetiklendiğini vurgulayarak, “Özellikle kadınlarda daha sık görülen varis, yer çekiminin etkisiyle bacaklarda belirginleşiyor. Ancak hemoroid gibi diğer toplardamar genişlemeleri de varis kategorisine giriyor” şeklinde açıkladı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, varisin yalnızca estetik bir sorun olmadığını, ciddi sağlık komplikasyonlarına yol açabileceğini gösterdi.

Journal of Vascular Surgery dergisinde yayınlanan bir araştırma, tedavi edilmeyen varislerin kronik venöz yetmezliğe, deri ülserlerine ve hatta nadir durumlarda derin ven trombozuna (DVT) neden olabileceğini ortaya koydu. DVT, damar içinde oluşan pıhtının koparak akciğere ulaşması durumunda hayati risk taşıyan pulmoner emboliye yol açabiliyor.

ABD’deki Mayo Clinic’ten vasküler cerrah Dr. Thom Rooke, varisin ilerlemesi durumunda bacaklarda ağrı, şişlik, kramp ve ciltte renk değişiklikleri gibi belirtilerin ortaya çıktığını belirterek, “Varis, erken dönemde tedavi edilmezse, ciltte iyileşmesi zor yaralara ve enfeksiyonlara neden olabilir” dedi.

Ayrıca, European Journal of Vascular and Endovascular Surgery’de yayınlanan bir başka çalışma, varisli damarların pıhtılaşma riskini artırdığını ve bu durumun kalp-damar sağlığını tehdit edebileceğini vurguladı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: ERKEN TEŞHİS VE TEDAVİ ŞART

Türkiye’de ve dünyada varis tedavisi, kalp ve damar cerrahları ile girişimsel radyologlar tarafından gerçekleştirildi.

Girişimsel Radyolog Uzmanlar, “Varis, dışarıdan görülen bir estetik sorun gibi algılansa da, aslında damar sisteminde ciddi bir bozukluğun işaretçisi. Renkli Doppler ultrason ile damar haritalaması yaparak doğru teşhis koyuyoruz. Ameliyatsız yöntemlerle, hastalar aynı gün normal hayatlarına dönebiliyor” dedi.

Uluslararası alanda tanınmış bir vasküler cerrah olan İngiltere’deki Imperial College London’dan Prof. Alun Davies, varis tedavisinde modern yöntemlerin önemine dikkat çekerek, “Lazer ablasyon, radyofrekans ve skleroterapi gibi minimal invaziv teknikler, hem hasta konforunu artırıyor hem de komplikasyon riskini azaltıyor” dedi.

Bu yöntemler, damarın içten kapatılmasını veya pıhtılaştırılmasını sağlayarak varisli damarları ortadan kaldırdı.

MODERN TEDAVİ YÖNTEMLERİ VE KORUNMA ÖNERİLERİ

Varis tedavisinde kullanılan yöntemler, hastalığın şiddetine göre değişiklik gösterdi. Küçük çaplı kılcal varisler için skleroterapi (küpük tedavisi) ve yüzeyel lazer uygulamaları tercih edilirken, daha büyük varisler için lazer ablasyon, radyofrekans veya cerrahi yöntemler devreye girdi.

Uzmanlar, varis çorabının tedaviden çok semptomları hafifletmek için kullanıldığını belirtiyor. “Varis çorabı, kanın göllenmesini önleyerek rahatlama sağlar, ancak tedavi edici değildir” dedi.

UZMANLAR, VARİSTEN KORUNMAK İÇİN ŞU ÖNERİLERDE BULUNDU:

Hareketli bir yaşam tarzı benimseyin: Uzun süre ayakta kalmak veya oturmak, varis riskini artırıyor. Düzenli yürüyüş ve egzersiz, kan dolaşımını destekledi.

Kilo kontrolü: Fazla kilolar, damarlara ek yük bindiriyor. Sağlıklı bir diyetle ideal kiloyu korumak önemli.

Dar giysilerden kaçının: Sıkı kıyafetler, kan dolaşımını zorlaştırarak varis oluşumunu tetikleyebilir.

Ayakları yukarı kaldırın: Gün içinde bacakları kalp seviyesine kaldırarak dinlendirmek, kan akışını kolaylaştırıyor.

BİTKİSEL TEDAVİLERE KANMAYIN!

Piyasada varis için önerilen bitkisel kürler, kremler ve çaylar hakkında uzmanlar uyardı.

Uzmanlar, “Limon, sarımsak veya incir yaprağı gibi yöntemlerin varisi tedavi ettiğine dair hiçbir bilimsel kanıt yok. Bu tür uygulamalar, tedaviyi geciktirerek hastalığın ilerlemesine neden olabilir” dedi.

ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIR

Varis, estetik bir sorun olmanın ötesinde, tedavi edilmediğinde ciddi sağlık riskleri taşıyan bir hastalık.

Uzmanlar, bacaklarda ağrı, şişlik, kramp veya renk değişikliği gibi belirtiler fark edildiğinde vakit kaybetmeden bir kalp ve damar cerrahı veya girişimsel radyoloğa başvurulmasını önerdi.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, erken teşhis ve modern tedavi yöntemleriyle varisin kontrol altına alınabileceğini gösterdi.