Varis nedir? Varis belirtileri nelerdir? Varis tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan varisle ilgili detaylar…

VARİS NEDİR?

Varis, toplardamarların deri altında mavi renkte, genişlemiş ve kıvrımlar yapmış olarak görülmesidir. Başlangıçta damarların genişlemesi sonucu şişlikler görülse de varis bulgularının artması ile büyük damar paketleri oluşabilir ve hatta damar çatlamaları görülebilir. Varis ilk yıllarda çoğunlukla görüntü rahatsızlığı verse de daha sonra ağrıya yol açabilir. Toplardamar (venöz) yetmezlik gelişirse bacaklarda şişme meydana gelir. Varisli damarlarda pıhtı oluşursa (tromboflebit) bacaklarda ağrı, şişlik ve kızarıklık oluşur.

Varisler, kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür. İlerleyen yaşla birlikte görülme sıklığı artar.

VARİS BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Bacaklarda mavi mor şişlikler

-Ağrı

-Bacaklarda ağırlık hissi

-Bacaklarda şişlik

-Bacaklarda uyuşukluk

-Kaşınma

VARİS TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Transdermal/Epidermal Lazer: En ince kılcal varislerde (Telenjiektazi) cilt üstüne radyofrekans veya lazer uygulaması ile bu damarlar yakılabilir.

Köpük skleroterapi: Biraz daha kalın telenjiektazilerde damar içerisine köpük halinde sklerozan madde enjekte edilerek bu damarların pıhtılaşması ve ardından vücut tarafından ortadan kaldırılması hedeflenir.

Flebektomi: Daha da kalın ve kabarık damarlar ciltte yapılan 1-2 milimetrelik kesi ile içeriden çıkarılabilir.

Yüzeyel ana venlerde yetersizlik var ise bu büyük toplardamarın ortadan kaldırılmasına yönelik iki türlü yaklaşım olabilir:

Stripping: Damarın küçük iki kesi arasından içeriden çıkarılıp alınması.

Endovenöz Lazer Ablasyon (EVLA): Damar içeride bırakılacak şekilde damarın içeriden radyofrekans veya lazer enerjisi kullanarak yakılması.

Tutkal-Glue uygulaması: Damara içeriden tutkal verilerek damarın yapıştırılması.

Hangi yöntemin hangi hastada uygun olduğu, hastalığın bacağın neresinde hangi seviyede olduğuna ve doktorun tecrübe ve tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.