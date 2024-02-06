Varis nedir? Varis tedavi yöntemleri neler?

Varis ağrı, ağırlık hissi, kaşıntı, bacaklarda şişme ve kramplar gibi belirtilere neden olabilmektedir. Varis oluşumunu etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Peki, varis nedir? Varis tedavisi nasıl olur?

VARİS NEDİR?

Varis, genellikle bacaklarda görülen bir damar hastalığıdır.

Varis, genellikle damar duvarlarının zayıflaması veya damar kapağı işlevinin bozulması sonucu oluşur. Bu durum, kanın normal akışını engelleyebilir ve damarların genişlemesine neden olabilir.

Bacaklarda mavi veya mor renkte genişlemiş, kıvrılmış damarlar şeklinde kendini gösterebilir.

VARİS TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELER?

Varis genellikle ağrı, ağırlık hissi, kaşıntı, bacaklarda şişme ve kramplar gibi belirtilere neden olabilir. Uzun süre ayakta durmak, genetik faktörler, obezite, hamilelik, hormonal değişiklikler gibi faktörler varis oluşumunu etkileyebilir.

Varis tedavisi, semptomları hafifletmeyi, varislerin görünümünü azaltmayı ve komplikasyonları önlemeyi amaçlar. Tedavi yöntemleri şunları içerebilir:

- Bacaklarda kan dolaşımını artırmak için tasarlanmış özel çoraplar kullanılabilir.

- Varisli damarların cerrahi olarak çıkarılması veya kapatılması ameliyatla yapılabilir.

- Yüksek enerjili lazer veya radyofrekans enerjisi kullanılarak varisli damarların kapatılması.

- Özel bir sıvı veya köpük enjekte edilerek varisli damarların kapatılması.

- Lazer enerjisi kullanılarak varisli damarın iç kısmının kapatılması.