Varto’da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA
Varto’da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ağır yaralı

Muş'un Varto ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Muş'un Varto ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Onpınar mevkiinde, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen bir tır ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın ardından tır sürücüsü olay yerinden kaçtı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan bir kişi araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri, yaralıyı araçtan çıkararak ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralı şahıs, ambulansla Bingöl Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerinden kaçan tırsürücüsü, kısa süre sonra Varto ilçe merkezinde güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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